San Mauro in Valle accerchiata dai ladri

Accerchiati dai ladri. Nelle ultime settimane i residenti nelle zone di San Mauro in Valle (con particolare riferimento alle vie Zavalloni e Bel Bacio) e di Tipano stanno facendo i conti con una serie di furti che si stanno susseguendo in serie all’interno di garage e abitazioni. "Chiediamo più sicurezza – è l’appello di una delle vittime di razzie – perché la situazione è davvero diventata insostenibile. Dalla seconda metà di febbraio fino alle ultime ore il copione è diventato tristemente ripetitivo: i colpi vengono effettuati sempre nel cuore della notte, generalmente tra le due e le tre e secondo le stesse strategie, che lasciano pensare al fatto che i ladri siano interessati a mettere le mani su specifici oggetti, di valore". Le testimonianze parlano infatti di zappatrici, tosaerba, attrezzature varie da giardinaggio, kit da lavoro, ma anche di biciclette di pregio e dell’eventuale contenuto delle vetture parcheggiate. "C’è chi si è anche visto costretto a fare i conti con la beffa del furto del telecomando che apre il cancello automatico, dovendo così sostituire pure quell’impianto automatico". Poi ci sono i cristalli rotti e le serrature forzate delle vetture: "Nel mio caso ho subìto oltre mille euro di danni. E’ importante denunciare, perché qui non si parla di percezioni, ma di fatti: il livello di attenzione in termini di sicurezza deve essere alzato".

l.r.