San Mauro in Valle furti in serie nelle abitazioni

Negli ultimi giorni diversi abitanti nella zona di San Mauro in Valle hanno purtroppo dovuto fare i conti con effrazioni nelle loro abitazioni. In alcuni i casi i furti sono andati a segno, mentre in altri o la presenza dei residenti all’interno dei locali o la tenuta degli infissi hanno fortunatamente impedito la razzia.

Sono stati sottratti oggetti di vario genere, da orologi di pregio e monili a contanti. I colpi avrebbero riguardato una serie di abitazioni prospicenti o in ogni caso limitrofe alla via San Mauro e si sarebbero susseguiti in un ristretto arco temporale.

I consigli da adottare riguardano sempre l’importanza di contattare immediatamente le forze dell’ordine nel caso in cui si assista a qualche scena anomala, prestando poi attenzione a chiudere a chiave le porte, serrare gli infissi e non lasciare oggetti – in particolare di valore – in posizioni che possano essere viste anche dall’esterno.

re.ce.