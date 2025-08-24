San Mauro Mare,. Emma Arcangeli. Miss di Romagna

San Mauro Mare ha incoronato la più bella Miss di Romagna: Emma Arcangeli 17 anni di Cattolica e Angel Amakye di Modena è World Top Model Emilia Romagna. Emma Arcangeli è stata premiata dall’assesore allo sport e sevizi sociali Tiziano Bianchini del Comune di San Mauro Pascoli.

Una serata all’insegna di bellezza, talento e divertimento ha animato l’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, gremita da oltre quattrocento spettatori per la finale regionale Emilia Romagna di World Top Model, il prestigioso concorso internazionale che seleziona le ragazze destinate a rappresentare l’Italia alla finale mondiale in Cina.

Sotto la regia di Carmelo Tornatore di Top Miss agency, nelle vesti di presentatore della serata, e con la conduzione di Alberto Pazzaglia Betobahia, il ’re dei tormentoni’ che ha premiato con la fascia Miss Patacca Vigliacca Gaia Barisani 18 anni di Ravenna e ha presentato in anteprima la nuova canzone ’Jumbo Dance’, una baby dance cantata live e ballata dalle venti concorrenti, senza rinunciare alla sua celebre hit ’Ciapa la Galeina’, la canzone in dialetto romagnolo.

La giuria, presieduta dal poeta romagnolo Paolo Gambi era composta da Rachele Brozzo, Eva Vernati, Gerardo Muollo, Raffaele Quadrelli, Cristian Bortolotto e Gianluca ’Gippo’ Pozzi. Le finaliste voleranno ora in Puglia per la corona di Miss World Top Model Italy.

