"San Mauro Mare, spiaggia a rischio: Bonaccini intervenga"

Rivolgo questa lettera aperta al presidente della Regione Stefano Bonaccini: San Mauro Mare non riuscirà ad affrontare la prossima stagione balneare! Il mare si è portato via tutta la spiaggia, unica fonte di vita del paese. Mancano 30.000 metri cubi di sabbia rispetto all’estate scorsa e questo causerà la perdita di almeno 500 ombrelloni che vorrà dire, per la nostra piccola località, l’impossibilità di accogliere in modo adeguato la sua affezionata clientela. L’anomala e pesantissima erosione è avvenuta con le ultime forti mareggiate ma si è manifestata già alla prima burrasca del 7 maggio, pochi giorni dopo l’ apertura di grandi varchi sulle scogliere fatta dal Comune; è continuata con le successive mareggiate del 13 luglio e del 18 agosto in modo contenuto, poiché le mareggiate non erano forti visto il periodo estivo, ma sufficiente per far cadere due file di ombrelloni nella ampia zona concomitante i due varchi maggiori. Le ultime violente mareggiate del 17 settembre 2022 e del 22 gennaio u.s. hanno purtroppo compiuto il disastro: mentre nei paesi limitrofi (Gatteo Mare, Cesenatico e Bellaria) che avevano potenziato le scogliere e portato quantitativi di sabbia, i marosi scivolavano sulla spiaggia e lambivano appena la duna di protezione, a S. Mauro Mare, ormai senza più difese, si mangiavano migliaia e migliaia di metri cubi di sabbia: un metro e mezzo di spessore per trenta metri di profondità per settecento metri di fronte. Risulta evidente che non basterà ridurre la causa del danno, cioè chiudere i varchi e ricaricare le scogliere ma bisognerà anche recuperare l’enorme quantitativo di sabbia che il mare ha portato via. E altrettanto evidente che il Comune, con tutta la buona volontà possibile, non sarà in grado, né per tempi né per costi di affrontare questa impresa. Raccolgo la preoccupazione di grande parte della popolazione e mi rivolgo perciò a Lei, signor Presidente, perché con la capacità di intervento del Suo Governo e con le procedure di somma urgenza che saprà attivare, voglia arginare la calamità che ha colpito la spiaggia di S. Mauro Mare per far sì che la nostra bella località possa prepararsi ad accogliere , in questi anni così difficili, i nostri affezionati turisti.

Gianni Ottaviani