San Mauro Pascoli: 1,7 milioni di attivo

Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato i documenti fondamentali per la gestione e la programmazione futura dell’ente con, in primis, una variazione al bilancio di previsione 2025-2027 che stanzia fondi significativi per una serie di interventi strategici. Tra i principali investimenti deliberati, il completamento del Nuovo Polo dell’Infanzia 0-6 di via Villagrappa per 256mila euro; per la sistemazione di via Selve 40mila; per l’acquisto di nuove strumentazioni del Museo Multimediale di Villa Torlonia 15mila; per le potature e messa a dimora di nuovi alberi 10mila; per il recupero del pioppo storico di epoca pascoliana da ripristinare nel giardino di Casa Pascoli 8.500 euro tramite Art Bonus. Sostegno inoltre alle attività culturali, con 10mila euro per l’anteprima nazionale del film "Zvanì" diretto a Giuseppe Piccioni che si terrà il 30 settembre a Villa Torlonia e altre iniziative culturali. Approvato il Bilancio Consolidato 2024 con un quadro in netto miglioramento, con un attivo che cresce di 1.784.495 Euro raggiungendo un valore complessivo di 76.334.996 euro, e un patrimonio netto che si assesta a 54.100.682, con un incremento di 233.616 euro. Migliora significativamente anche la situazione debitoria, con una diminuzione di 868.261 euro. Hanno commentato il sindaco Moris Guidi e l’assessore al Bilancio Albert Alessandri: "Si tratta di dati che, considerati nel loro complesso, confermano la solidità e la salute dei conti del Comune, creando così le premesse per gli investimenti futuri ed il raggiungimento degli obiettivi. Il bilancio consolidato ci consegna un ente sano e solido. Con la variazione di bilancio, invece, diamo risposte concrete alle esigenze della comunità, investendo su capitoli fondamentali come la scuola, lo sport, la cultura e la cura del nostro territorio. Il Dup, che prevede oltre 11 milioni di investimenti sul triennio, traccia la rotta per i prossimi anni". Nel corso della seduta consiliare sono state tutte respinte le mozioni presentate dal Gruppo di minoranza "San Mauro Futura": l’integrazione del progetto di riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini con la previsione del senso unico su via Matteotti e Via XX Settembre, al fine di ricavare parcheggi. Il sindaco ha contestato al gruppo di minoranza una posizione ambigua e contraddittoria sul progetto di riqualificazione delle piazze, visto che i vari consiglieri di minoranza hanno pareri discordanti sullo stesso. Non hanno ottenuto il vaglio le quattro distinte mozioni sul progetto di videosorveglianza cittadina candidato dall’Amministrazione al bando ministeriale. Ha risposto il sindaco Moris Guidi: "C’è stretta collaborazione tra l’Amministrazione, le Forze dell’Ordine e la Prefettura, l’impegno per realizzare il progetto di videosorveglianza cittadina e la disponibilità a mettere a disposizione locali e risorse per l’ampliamento della Stazione dei Carabinieri".