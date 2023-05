San Mauro Pascoli, cristiani e musulmani insieme per la pace

Preghiera comunitaria per la Pace a San Mauro Pascoli. Questa sera presso il Centro Giovani alle 19 Messa all’aperto con don Paolo Bernabini e in contemporanea incontro dei ragazzi musulmani con l’Imam di Cesena Soufi Mustapha. Alle 19.30 momento di preghiera insieme cristiani e musulmani per chiedere la Pace; cena al sacco; alle 20.15 giochi di conoscenza e collaborazione insieme a circa 40 ragazzi provenienti da varie città dell’Emilia Romagna; alle 22.30 conclusione. Domani domenica alle 10 inizio Fiera Primavera con il saluto ufficiale dei sindaci di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, i Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi, il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi e l’Imam di Cesena Soufi Moustapha.