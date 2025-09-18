San Mauro Pascoli, festa al centro ’I Sempra Zovan’

Grande successo a San Mauro Pascoli per la tradizionale festa sociale del centro ’I Sempra Zovan’ che ha sede accanto a piazza Berlinguer, dietro al palazzo municipale. La festa si è aperta con i saluti del presidente del centro sociale e dell’Amministrazione, rappresentata dall’assessore Tiziano Bianchini. Particolare rilevanza ha assunto l’intervento dei rappresentanti dei tre principali sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil con Marco Della Mora, Luca Giacobbe e Paolo Foschi, che hanno illustrato l’accordo quadro sulle molestie nei luoghi di lavoro. Un momento significativo della manifestazione è stato dedicato al caso di Mattia Montanari, vittima di scritte omofobe sul posto di lavoro. Il presidente del centro sociale ha voluto sottolineare come Mattia e suo marito facciano parte integrante della comunità locale, ribadendo l’impegno del centro contro ogni forma di discriminazione. Particolare emozione ha suscitato la cerimonia di premiazione degli ex consiglieri anziani, ai quali sono state consegnate targhe di riconoscimento per il loro prezioso contributo alla crescita dell’associazione. Il momento culminante della festa è stato rappresentato dalla consegna del premio Cna all’artigiano Virgilio Gobbi del settore calzaturiero, simbolo dell’eccellenza del distretto produttivo locale. Il riconoscimento, promosso dal presidente Cna Leandro Milanesi insieme a Laura Pedulli e Laura Navacchia, è stato ritirato dal figlio Federico Gobbi.