San Mauro Pascoli, il Cercal raddoppia i corsi di formazione

A San Mauro Pascoli i corsi di alta specializzazione nella moda, coordinati dalla scuola calzaturiera del Cercal, raddoppiano l’offerta formativa. Un corso è dedicato alla progettazione di prodotti calzaturieri per una filiera digitale e sostenibile (sede San Mauro Pascoli), un altro pone l’attenzione sull’abbigliamento tra artigianalità, nuove tecnologie e sostenibilità, temi oggi imprescindibili nel mondo della moda. Per entrambi i posti disponibili sono 20, le ore di formazione 800 tra aula didattica ed esperienza diretta in azienda, la partecipazione è gratuita. Ai corsi possono prendere parte giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, residenti in Emilia-Romagna. Per informazioni, orentamento e iscrizioni: Cercal San Mauro Pascoli tel. 0541-932965 (Monia Lomonico) [email protected]