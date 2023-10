San Mauro Pascoli, inaugurati il giardino di Casa Pascoli e il Parco delle Rimembranze

A San Mauro Pascoli presso il Compendio Domus Pascoli sono stati inaugurati il nuovo Giardino di Casa Pascoli e il Parco delle Rimembranze. Ha detto la sindaca Luciana Garbuglia: "Con l’intervento di riqualificazione effettuato ci apprestiamo a riconsegnare alla comunità un giardino di Casa Pascoli più accessibile e fruibile da parte di tutti i visitatori e, inoltre, lo storico parco delle Rimembranze che torna ad essere aperto al pubblico. Un intervento realizzato grazie al finanziamento del Ministero della Cultura, che riqualifica i nostri giardini storici e che rientra nell’accordo di valorizzazione del Compendio Domus Pascoli, andando a completare, in anticipo rispetto ai tempi previsti, l’intero intervento di restauro e riqualificazione degli immobili di tutto il Compendio". Erano presenti l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori e il consigliere regionale Massimo Bulbi e l’onorevole Marco Di Maio. La spesa è stata di 200mila euro finanziati dal Comune. Dal 1932, anno in cui venne inaugurato il Compendio di Casa Pascoli i giardini erano due. Uno quello di Casa Pascoli e l’altro, il Parco delle Rimembranze o "Parco delle suore" in quanto accanto a casa Pascoli c’era l’asilo gestito dalle suore. Il Parco delle Rimembranze si chiama così perchè ogni albero presente nel parco è a ricordo di un soldato sammaurese caduto durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo avere realizzato la Casa della Musica, il Centro di Documentazione Pascoliano per una spesa di un milione e 200mila euro finanziati per un milione di euro dal Ministero e 200mila euro dal comune di San Mauro Pascoli, ora sono stati sistemati i giardini esterni compresa tutta la ristrutturare della recinzione di un valore storico molto importante.

Ermanno Pasolini