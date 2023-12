San Mauro Pascoli, oggi s’accende il Natale

Si accende il Natale a San Mauro Pascoli, tra installazioni luminose itineranti che caratterizzeranno il centro del paese e San Mauro Mare con tante sorprese e un calendario ricco di eventi tra intrattenimento e cultura, che immergeranno cittadini e turisti in una magica atmosfera natalizia.

Il programma ’San Mauro Pascoli saluta il 2023’ partirà oggi con l’accensione alle 17 delle luminarie in tutte le piazze e dell’albero in piazza Mazzini e si concluderà domenica 7 gennaio con iniziative che si terranno in centro storico, in biblioteca, ai musei del Parco Poesia Pascoli, a Villa Torlonia Teatro, nella Casa della Musica e al Centro di documentazione pascoliano e a San Mauro Mare. Un calendario che vedrà protagonisti, tra gli altri, la banda Amici della Musica, Roberto Mercadini e Denis Campitelli e poi spettacoli teatrali, appuntamenti per bambine e bambini, laboratori, concerti, visite guidate al Parco Poesia Pascoli, tombole, libri e musica.

Dice Stefania Presti assessora alle attività economiche: "Il programma ’San Mauro Saluta il 2023’ è promosso dall’Amministrazione comunale, Assessorato alla cultura e al turismo con la collaborazione delle associazioni sammauresi. Il Comune ha stanziato 30mila euro".

Venerdì 8 in piazza Mazzini e per le vie del centro si terrà invece l’evento inaugurale delle installazioni natalizie con mercatino e animazione a cura delle Associazioni sammauresi. Si torna in piazza anche domenica 10 a partire dalle 15, con animazione e merenda per tutti le bambine e i bambini. Sabato 9 alle 16 a Villa Torlonia Parco poesia Pascoli ’La S-ciuptèda’ monologhi in dialetto di Gianfranco Miro Gori interpretati da Lorenzo Scarponi.

Tre gli appuntamenti di Villa Torlonia Teatro a cura di Sillaba: domenica 3 alle 17 ’Danze Americane’ di Fabrizio Favale, spettacolo che rientra nel circuito ’E’ Bal’, palcoscenici per la danza contemporanea sostenuto da Ater, giovedì 14 alle 21 per la rassegna ’Digitali Purpurei’ Roberto Mercadini incontra Michele Boldrin, mentre venerdì 15 sempre alle 21 ’Il Primo Secondo’ spettacolo dedicato a Secondo Casadei di e con Denis Campitelli.

Sempre negli spazi di Villa Torlonia Teatro sabato 23 alle 21 ritorna il tradizionale Concerto di Natale della Banda ’Amici della Musica’. Sabato 16 alle 10.30 in Biblioteca comunale ’Piccole renne di Natale’: un laboratorio con l’argilla per bambine e bambini dai 5 anni in su. Domenica 17 un pomeriggio di animazione in piazza con la partecipazione del coro di voci bianche della scuola di musica; sempre domenica 17 alle 17 concerto strumentale alla chiesa di San Mauro Vescovo: ’Attendiamo il Natale in compagnia dei 4 ottoni’.

A Villa Torlonia dall’8 al 24 dicembre tombole nei fine settimana e dal 25 al 7 gennaio tutte le sere a cura dell’associazione Torre.

Anche a San Mauro Mare sono previsti una serie di appuntamenti per grandi e piccini al San Mauro Mare Xmas Village in piazza Cesare Battisti. In particolare domenica 24 dicembre la slitta di Babbo Natale, con i suoi elfi, consegnerà doni e dolciumi a tutte le bimbe e i bimbi a bordo della sua originale slitta.

Per avere informazioni: Urp 0541-934021; Biblioteca comunale 0541-933656; Museo Multimediale Parco Poesia Pascoli 0541-936070; Ufficio Cultura 0541-936042; Iat San Mauro Mare 0541-346392; Villa Torlonia Teatro 370-3685093. Pagina facebook: Biblioteca San Mauro Pascoli; Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli.