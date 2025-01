San Mauro Pascoli potenzia la nettezza urbana

Un comune più pulito, ma soprattutto più accogliente anche nel rispetto dellla storia del suo poeta Giovanni Pascoli che piano piano lo ha fatto catapultare al centro della scena poetica nazionale e internazionale. Il Comune di San Mauro Pascoli ha potenziato i servizi di nettezza urbana con l’introduzione di un’unità aggiuntiva di addetti che opererà due volte alla settimana, nelle giornate di lunedì e giovedì, per la pulizia delle isole ecologiche in cui sono collocati i cassonetti e delle vie e degli spazi pubblici. Questa nuova azione si concentrerà soprattutto nelle zone più critiche del paese, dove si registrano purtroppo i maggiori fenomeni di abbandono dei rifiuti. Contestualmente si procederà all’implementazione delle fototrappole per la videosorveglianza, utile a identificare coloro che abbandonano o non conferiscono i rifiuti in maniera corretta, sanzionando quindi i trasgressori. Dichiarano il sindaco Moris Guidi e l’assessore all’ambiente Fausto Merciari: "A fronte del fenomeno di smaltimento illegale dei rifiuti che si registra nel nostro paese, il Comune si è fatto carico dell’introduzione di due giornate aggiuntive per la pulizia delle isole ecologiche. Cerchiamo di salvaguardare in questo modo il decoro e la salubrità del nostro territorio comunale, ma chiediamo allo stesso tempo ai cittadini l’osservanza delle norme nel rispetto di tutti".