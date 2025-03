San Mauro. Pascoli, terreno all’asta

Il Comune di San Mauro Pascoli ha messo in vendita un’area in via Don Sturzo di 709 mq. L’area in oggetto, ha una forma allungata, con un lato corto di circa 10 metri lineari e un lato lungo di circa 70 metri lineari. Il prezzo a base d’asta è fissato a 70.900 euro e l’assegnazione avverrà secondo il metodo delle offerte segrete, in rialzo rispetto al prezzo base d’asta stabilito. Sarà possibile presentare la propria offerta per l’acquisto fino all’8 aprile alle 13. Per maggiori dettagli sulle modalità e tempistiche di partecipazione all’asta, è possibile leggere il bando completo pubblicato sulla homepage del sito del Comune di San Mauro Pascoli o rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune stesso (tel. 0541936016).