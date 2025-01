San Mauro Pascoli, tutte le iniziative per il Giorno della Memoria

Il Comune di San Mauro Pascoli celebrerà giovedì 30 gennaio il Giorno della Memoria, in ricordo di tutte le vittime dell’Olocausto. Dice Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli: "Il nostro Comune, come ogni anno, si impegna a far si che non vengano dimenticate le atrocità commesse in passato e promuove una cultura di pace, solidarietà e condivisione nel rispetto dei diritti umani fondamentali. Il ricordo e l’educazione delle nuove generazioni sono il principale strumento per contrastare ogni forma di odio e di discriminazione".

In occasione di questa ricorrenza mondiale le bandiere sulla facciata del Comune di San Mauro Pascoli saranno poste a mezz’asta nel corso della giornata. Inoltre, sono stati organizzati due incontri volti al ricordo e alla riflessione giovedì 30 gennaio. Il primo, "Helene d’oro", rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di I° grado di San Mauro Pascoli, si terrà presso la sala Gramsci, promosso dalla Biblioteca comunale Giovanni Pascoli. "Helene d’oro" sarà un incontro con proiezione di immagini e filmati originali dell’epoca basati sul libro "La spada non mi ha salvata" di Matteo Corradini, ebraista e scrittore. Il romanzo narra la storia di Helene Mayer, atleta schermitrice ebrea nella Germania nazista. L’immaginario della scherma, l’immaginario del Reich nazista, la propaganda, il senso dell’allenarsi sono questioni che convergono tutte nel cuore di Helene, ferito dalla storia e dalla sua identità.

Alle 21 secondo appuntamento con "Onesti Cittadini" presso il centro sociale "I Sempra Zovan" in piazza Berlinguer. Relatrice sarà la professoressa di diritto, giornalista pubblicista, poetessa e fotografa Ardea Montebelli. Un incontro aperto a tutti i cittadini, organizzato in collaborazione con la parrocchia di San Mauro Vescovo, nel corso del quale si partirà dall’attualità del codice di Camaldoli redatto nel 1943, il quale contiene una serie di principi dell’ordinamento sociale entrati a far parte della Costituzione Italiana, per poi svilupparsi nello specifico dei valori e dei principi posti a base della Carta Costituzionale.

Ermanno Pasolini