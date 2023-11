San Piero in Bagno, corso di primo soccorso Il progetto "Costruiamo la Salute" promosso da Ausl Romagna offre un corso di primo soccorso di base gratuito a tutti i cittadini dell'Alta Valle del Savio. Iscrizioni via mail o telefono. Trasporto gratuito in caso di necessità. Un'iniziativa socio-sanitaria per prendersi cura di sé e della propria salute.