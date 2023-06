San Piero in Bagno, Il ’Teatro di Latta’ mette in scena ’Trincea’

Questa sera, domani e mercoledì 21 giugno, a Teatro Garibaldi a San Piero in Bagno, la compagnia ’Teatro di Latta’ metterà in scena ’Trincea’, spettacolo scritto e diretto da Milena Crociani. L’ingresso è ad offerta libera. Dopo aver contribuito con precedenti spettacoli alla raccolta fondi per l’emergenza alluvione 2023, l’incasso delle tre serate servirà a sostenere le attività del ’Teatro di Latta’ di San Piero per la realizzazione dei suoi corsi di teatro per grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa in collaborazione col Comune di Bagno di Romagna, Avis San Piero, Acat Romagna, Pizzeria Invito di Bagno.