San Piero in Bagno, nuova pavimentazione stradale a San Silvestro

Sta proseguendo il programma di manutenzione delle strade comunali, che percorrono il vastissimo territorio di Bagno di Romagna. Si sono conclusi infatti , alcuni giorni fa, i lavori di riqualificazione e nuova pavimentazione della strada comunale del ‘Trino’", in zona San Silvestro, a qualche chilometro a nord di San Piero. "Un intervento particolarmente rilevante, che serve a migliorare la residenzialità delle famiglie e delle aziende locali – spiega il sindaco Marco Baccini – La ragione sta nella constatazione dei continui e storici dissesti del piano viabile e delle spese che ogni anno il Comune sosteneva per i ripristini". Dice poi il primo cittadino di Bagno: "Quella strada, infatti, è costituita da un lungo rettilineo, il maggior tratto del quale è in forte pendenza. Questa conformazione, abbinata ad una pavimentazione di ghiaia, causava il dissesto del piano viabile dopo ogni inverno, nonostante i lavori di miglioramento commissionati periodicamente dal Comune". Il sindaco Baccini spiega poi, a conclusione, la road map per i predetti lavori stradali: "Tre anni fa abbiamo deciso di mettere in previsione un intervento corposo che risolvesse definitivamente questa situazione. Abbiamo così accantonato annualmente risorse sufficienti per arrivare quest’anno a poter effettuare l’intervento, che è costato 100mila euro. Nelle prossime settimane il programma annuale di manutenzione delle strade comunali continua con altri interventi, altrettanto importanti per varie località del territorio comunale di Bagno di Romagna".

Gilberto Mosconi