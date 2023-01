Cesena: a San Piero in Bagno scatta la Ztl

Via Garibaldi a San Piero in Bagno

San Piero in Bagno, 16 gennaio 2023 – Mentre imperversa la polemica sulla istituzione della pedonalizzazione sì (Amministrazione comunale), pedonalizzazione no (Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti), dopo i lavori di riqualificazione di Via Garibaldi a San Piero, il sindaco, Marco Baccini, in una nota indirizzata ai residenti di quella via del centro storico sampierano, informa su altri dettagli riguardanti, in particolare, la sperimentazione della Ztl.

Il sindaco spiega che la Zona a traffico limitato in partenza da oggi in Via Garibaldi a San Piero, parallela a quella della attigua Via Marconi, Ztl che prevede varie regole riguardanti l’autorizzazione permanente alla circolazione nella Ztl, l’autorizzazione temporanea alla circolazione nella Ztl, la possibilità di circolazione nella Ztl anche senza contrassegno relativamente a varie categorie di veicoli. Nella sua dettagliata informativa, il primo cittadino di Bagno specifica altresì: "Nell’ambito della predetta Ztl è disposta l’istituzione del limite massimo di velocità pari a 10 chilometri orari, l’istituzione del divieto di sosta permanente, mentre la fermata ai soggetti autorizzati al transito sarà consentita solo per il tempo strettamente necessario al trasbordo dei passeggeri e alle operazioni di carico-scarico consentite per tutte le categorie di utenti, compresi i residenti e domiciliari".

Prosegue poi Baccini: "La gestione di Via Carducci, con eliminazione della possibilità di parcheggio, viene confermata ed è accompagnata dalla realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per la delimitazione di una fascia protetta ad uso pedonale. Inoltre, in ottica di prospettiva, dove la sperimentazione dovesse risultare positiva e tradursi in forma stabile, verrà ripristinata la pedonalizzazione dei Giardini di Piazza Martiri con la contestuale chiusura della "bretella di accesso" a Piazza Allende, la modifica del senso di marcia di Via delle Grazie e Via Cavour che diventeranno la via di accesso alla Piazza, la modifica del senso di marcia di Via Pascoli e l’apertura di Via Nazario Sauro quali vie di uscita dal centro, al termine del cantiere della nuova Scuola Media "Valgimigli" di San Piero". Conclude poi Baccini: "Questa impostazione viene accompagnata anche da una revisione della gestione dei parcheggi, con la creazione di nuovi posti auto e la messa a pagamento di alcune aree di sosta, quali il parcheggio "dell’Orto di Fedele" e del parcheggio in ingresso a Via della Speranza (Albergo Bologna).