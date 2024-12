San Piero, l’asilo delle Grazie compie 130 anni

Quest’anno l’asilo delle Grazie di San Piero in Bagno ha girato la boa dei 130 anni dalla sua costituzione. E proprio in questi giorni l’encomiabile istituzione didattica, educativa, formativa, di via Battisti, ha concluso questo suo anno, intenso e pieno di iniziative, per ricordare il suo anniversario ultrasecolare, con l’incontro conviviale del pranzo di Natale, con le famiglie degli iscritti all’asilo.

"Meglio di così non poteva chiudersi il nostro 130°. Il prossimo anno trasformiamo l’asilo in un ristorante e io faccio il caffè". La coinvolgente, simpatica idea è della piccola Zoe – spiega Giuseppe Crociani, presidente dell’asilo –, una bambina di sei anni costretta su una sedia a rotelle, ma con due occhi che parlano tre lingue. Questo è l’inizio di questa bellissima storia, che diventerà per l’asilo delle Grazie una tradizione che ci auguriamo accompagnerà le famiglie dei nostri bambini negli anni a venire.

Per dare gambe alle idee servono le braccia e, anche in questa occasione, non sono mancate. Tutti hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo momento. A partire dal consiglio di istituto, dai genitori dei bimbi, i volontari che ormai hanno bambini grandi, ma che sono rimasti legati allo nostra storica istituzione, i dipendenti della Coop Le Grazie, i membri del Cda della Fondazione asilo delle Grazie e dell’associazione Angelo Custode e della cooperativa Le Grazie".