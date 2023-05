San Quirico, domani incontro sul suo futuro

di Gilberto Mosconi

Domani alle 20, nella sede della Pro Loco di Selvapiana, avrà luogo il primo incontro pubblico dedicato a programmare, con metodo condiviso e partecipato, le funzioni che daranno nuova vita all’ex asilo di San Quirico, per trasformarlo in un importante centro civico. L’incontro sarà condotto con l’ausilio di due facilitatori della discussione: Stefania Proli e Eleonora Locatelli. Interverranno l’assessora Claudia Mazzoli, l’architetto Roberta Biondi e il vicepresidente di Asp Albero Gori.

L’ iniziativa, promossa in sinergia dall’Amministrazione comunale, Pro Loco di Selvapiana e Asp Valle Savio, si inserisce nell’ambito del progetto ’VariEtà al San Quirico’, vincitore primo in graduatoria del bando regionale di rigenerazione urbana per usi temporanei. Spiega tutto in concreto l’assessora Mazzoli, che ha seguito il progetto in collaborazione con l’assessora Enrica Lazzari: "Il contributo regionale di 100.000 euro va a sommarsi al finanziamento di altrettanti 100.000 euro messi a disposizione dal Comune ed Asp, per un intervento complessivo di 200.000 euro. Nel quadro degli interventi complessivi si inserisce però anche il progetto di riqualificazione dell’area esterna dell’ex asilo, che il Comune ha finanziato e realizzato con risorse proprie per rinnovare il giardino e dotarlo di nuovi arredi. Il progetto risponde alle esigenze espresse dalla comunità di Acquapartita, da quella di Selvapiana e da quella di Casellina, nel corso degli incontri svolti per tracciare le linee strategiche del redigendo Piano Urbanistico Generale. L’elemento qualificante di questo progetto è infatti la partecipazione, che ne ha caratterizzato la nascita, la condivisione e che ne determinerà lo sviluppo, con la preziosa condivisione e collaborazione della Pro Loco di Selvapiana e di Asp Valle Savio".

Dice il sindaco Marco Baccini: "L’intervento consisterà nella realizzazione di opere di restauro dell’ex asilo San Quirico, con interventi finalizzati anche all’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché funzionali all’insediamento di usi temporanei per trasformare l’immobile in un centro civico con gestione flessibile degli spazi. Spazi ove verranno insediati servizi pubblici, quali lo Sportello Facile comunale, servizi essenziali di tipo sanitario e sociale. Nell’immobile potranno trovare altresì spazio anche attività ludiche e di svago e nuove forme di compresenza e alternanza di usi, servizi a supporto alle persone finalizzati a creare occasioni di scambio tra generazioni e culture diverse".