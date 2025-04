San Rocco, maxi-intervento di 2,5 milioni sulle fogne bianche

A quasi due anni dagli eventi alluvionali che nel maggio 2023 hanno ferito Cesena non si arrestano i lavori di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento del territorio, con particolare riferimento alle aree colpite dall’esondazione del fiume Savio e dalle frane. È questo il caso del progetto relativo alla rete e agli scarichi di fognatura bianca approvato dalla giunta comunale e finanziato, sulla base dell’ordinanza commissariale per l’importo complessivo di 2,5 milioni di euro.

Il progetto prevede l’esecuzione delle opere in zona San Rocco, dove si procederà con la sostituzione di caditoie esistenti ammalorate e realizzazione di nuove caditoie, con parziale riasfaltatura localizzata nelle porzioni di piano viabile fortemente ammalorato (e quindi non più sicuro) dalla forza idrodinamica della piena del maggio 2023; in via Fornasaccia, con sistemazione e adeguamento idraulico della rete di fossi esistenti, con funzione di smaltimento indipendente delle acque delle aree agricole limitrofe; via Biella, dove sono previsti la sistemazione e l’adeguamento idraulico della rete di fossi esistenti, con funzione di troppo pieno della fognatura bianca stradale della stessa via Biella. Sono compresi inoltre gli scarichi di via Adda (con relativa sistemazione scarico fognatura esistente), di via Battisti (zona Ponte Nuovo), via Zuccherificio, via Pontescolle e via Ficchio. Si procederà entro giugno con l’aggiudicazione-stipula del contratto di appalto, ed entro il 30 giugno 2026 con l’ultimazione dei lavori.