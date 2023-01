San Silvestro, 3.300 kg di rifiuti avviati a recupero

La notte di San Silvestro ‘produce’ sempre un enorme quantitativo di rifiuti. Quest’anno, vista la mancanza di una festa in piazza a Cesena, il grosso dello sforzo di Hera per ripulire i rimasugli dei festeggiamenti si è concentrato su Cesenatico. Qui il giro di spazzamento e svuotamento cestini è stato garantito da cinque operatori (quattro manuali più uno sulla spazzatrice); inoltre è stato effettuato regolarmente il giro di raccolta di cartone presso le attività, per un totale di 2.000 kg di materiale raccolto ed avviato al recupero, a cui vanno aggiunti altri 800 kg di materiale indifferenziato raccolto durante lo spazzamento.

Per far fronte alle esigenze dei festeggiamenti del Capodanno sul porto canale, il 31 dicembre sono stati consegnati 20 bidoni da 360 litri per la raccolta dell’organico, che comprendeva la raccolta dei bicchieri compostabili che il Comune ha messo a disposizione per l’evento contribuendo alla notevole riduzione degli scarti in plastica. I contenitori, ritirati il 2 gennaio, hanno consentito di intercettare complessivamente circa 1.300 kg di rifiuto differenziato avviati a recupero. Hera segnala inoltre sporadici atti di vandalismo tramite petardi, fatti esplodere all’interno di bidoni e campane per la raccolta vetro.