San Silvestro, rafforzato il piano sicurezza

di Annamaria Senni

Aumentano i controlli delle forze dell’ordine in vista della notte più lunga dell’anno. A cavallo di San Silvestro, quando i tappi inizieranno a scalpitare per saltare via dalle bottiglie ghiacciate, sorvegliati speciali da parte delle forze dell’ordine saranno le zone di aggregazione e i luoghi dove la gente è chiamata a far festa. In assenza dell’evento del concerto di Capodanno in piazza (che quest’anno l’Amministrazione ha deciso di non tenere per risparmiare), i pattugliamenti si intensificheranno all’esterno dei locali e per le vie più frequentate di Cesena. Polizia, carabinieri e polizia locale potenzieranno i controlli per evitare eventuali incidenti dovuti all’uso di petardi e botti (peraltro vietati), di abuso di sostanze alcoliche e, più in generale, saranno pronte a intervenire in caso di chiamate e di richieste per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e privati.

Sorvegliata speciale anche la stazione di Cesena, che rientra tra le zone del territorio cittadino caratterizzate da fenomeni di degrado urbano, ed è luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, che hanno visto teatro la zona della stazione ferroviaria, maggiore è stata l’attenzione focalizzata sull’identificazione e controllo delle persone frequentanti la stazione. Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato hanno identificato in stazione alcuni cittadini extracomunitari, tra cui un 49 marocchino, irregolare sul territorio nazionale, noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti penali, su cui pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì. Il 49enne deve espiare una pena di 6 anni di reclusione perché gravato da varie sentenze di condanna per furto. Per lui si sono spalancate le porte del carcere di Forlì.

Sempre alla stazione è stato fermato un 25enne marocchino, senza fissa dimora, denunciato in stato di libertà, perché riconosciuto dagli agenti di polizia quale autore, giorni prima, di un reato contro il patrimonio. Il 25enne è stato sottoposto a foto-segnalamento e denunciato in stato di libertà, e successivamente messo a disposizione dell’ufficio immigrazione che verificherà la sua posizione sul territorio nazionale.

Nell’ambito dell’attività svolta, con servizio pianificato e disposto dal questore di Forlì-Cesena, Lucio Aprile, i poliziotti hanno identificato 110 persone e hanno controllato 60 veicoli.