San Valentino I messaggi degli innamorati

Amarti ogni giorno è la cosa più bella che abbia mai fatto.

Marcy/Cry.

***

L’amore,in tarda età,è anche ringraziare per aver vissuto tanti anni insieme, ma anche gioire per la felicità altrui.Vorrei tornare indietro,per incontrarti prima e per amarti più a lungo...grazie,Valerio.

***

E’ da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c’è di mezzo l’amore. Per sempre complici, complici per sempre.

Da I. per G.

***

Dottor Sbrodolo

ama

Dottoressa Stracciatella

***

BuonSanValentino Silvia

Il meglio deve ancora venire‼

Giuseppe️

***

Un mare in tempesta, una giornata di festa / maltrattare una sposa, donarle una rosa / passione in calo, un grande regalo / tradire spesso, una notte di sesso, fingere una giornata, una gran carognata.

San valentino....Amami cretino !

Angela

***

Rima baciata per questa giornata : Non mi si toglie il piacere di avere una moglie, una donna brava e paziente, ma tanto esigente. Senza di Lei ? sicuramente morirei ! Una gioia incontrarla, mai il pensiero di lasciarla. E per un giorno speciale, che si scriva sul giornale: Mi adora, io l’amo ancora. Paul

***

Buon San Valentino alla famiglia Coatti-Ferlini.

Gli anni passano, ma noi siamo resilienti, resistiamo alle intemperie. Un augurio affinché possiamo progredire ancora per molti anni assieme: uniti, solidali, sintonici e innamorati.

Oggi é la nostra festa, ma lo saranno tutti i giorni trascorsi assieme, perché uniti si vince sempre e si può arrivare lontano

***

Con te tutti i giorni è S.Valentino. Auguri amore. Da Paola a Gabriele

***

Carissima Loretta, sono sempre felice ogni volta che posso scriverti ciò che provo per te, sento che le parole mi vengono dal cuore e scorrono veloci sulla tastiera. Sei una donna speciale, una Super Mamma, una compagna di vita adorabile. Sempre pronta ad aiutare col tuo sostegno. In tutti questi anni le cose non sono sempre andate bene, anzi la vita ci ha messo di fronte a momenti molto dolorosi, però grazie alla tua vicinanza affrontarli è stato meno difficile.

Sento, che se il Buon Dio vorrà, ci aspettano ancora molti anni meravigliosi da vivere insieme. L’innamoramento dei primi periodi del nostro fidanzamento ora lascia il posto a una grande storia d’amore, e i nostri figli sono il completamento della meravigliosa vita vissuta insieme. Ora e per sempre ti dico:

amore mio ti amo.

Buon San Valentino

Vanni

***

Il regalo più bello per San Valentino sono le donne della mia famiglia: mia moglie, le mie figlie e la mia bellissima nipotina.

Giovanni

***

Cara Alessandra,

Buon San Valentino! Oggi è il giorno perfetto per ricordarti quanto sono fortunato ad averti al mio fianco, nonostante i miei piccoli (e grandi) errori. Come quelle volte che ho bruciato la cena o aggiunto troppo sale... o quando ho dimenticato il nostro anniversario (ops!). Ma nonostante tutto, tu sei sempre lì, con il tuo sorriso e la tua pazienza infinita.

Grazie per essere la mia roccia, la mia compagna e la mia migliore amica. Prometto di continuare a migliorare (o almeno di provarci!) e di farti ridere con le mie disavventure.

Con tutto il mio amore (e un pizzico di ironia), Giuseppe

***

Amore mio grazie per come sei e per tutto quello che fai per la nostra splendida famiglia, a te che sei come il maiale... talmente bona che nn si butta via niente.. ti amo follemente Bandini Michael

***

Per i nostri 50 anni d’amore, abbinati a un menù agrodolce che è sempre gradito!

Ornella

xxx

Da Christian a Sonia

instancabilmente, inesorabilmente, indubbiamente ancora insieme con tanto sentimento!

ogni giorno che passa vogliamo aggiungere la colla speciale della coppia per non fare cedere le fondamenta del nostro legame.

ti voglio un mare di bene e un oceano di amore, mio tesoro!

***

Con te ogni giorno è S.Valentino amore. Da Paola a Gabriele

***

Amarsi è anche mangiare l’ aglio in due. (Federico Fiumi).

***

Felice festa degli innamorati a noi che abbiamo superato i 25 anni di matrimonio,sei il mio principe azzurro da sempre ti amo. Salvatore Baino da Angela.

***

l mio regno per un tuo sorriso !!!

Amore mio non ho il mantello azzurro ed il cavallo non è bianco ma bianconero, il mio cuore però, oltre che per il Cesena, batte solo per te ed è giunto oggi il momento di farti la mia promessa di matrimonio.

"Se quest’anno mi permetteranno di scendere in piazza e provare a vincere la Giostra di Cesena, preparati perché poi ti porterò a cavallo direttamente su alla Rocca per sposarti e scrivere il nostro nome nella Storia".

Ti amo

Simone il Cavaliere di Cesena della famosa e fantomatica Scuola Cavaliere da Giostra all’Incontro della Romagna.

***

Enrica sei come un sogno meraviglioso, accanto a te non vorrei svegliarmi mai. Enrica tu sei faro, bussola e mappa di ogni mio sconsiderato andare”. (Federico Fiumi).

***

Mia moglie

Voglio arrivare a mille, così potrò sceglierne cinquecento, da presentare all’editore, che ne sceglierà solo cento, dicendomi che solo cinquanta piaceranno al pubblico, o forse solo dieci, ma se anche fossero solo cinque, questa non la toccate, perché voglio dedicarla solo a lei.

Enrico Galavotti

***

“ Ll’ ammore è comme fosse nu malanno ca, all’intrasatta, schioppa dint’ ‘o core senza n’avvertimento, senza affanno, e te pò ffa’ murì senza dulore”

Annalisa

***

A te Patty che sei venuta come in un giorno di scirocco che ti fa venire meno le gambe e non capisci più niente ho solo voglia di perdermi dentro di te scombussolato in pieno Grazie tesoro mio ti voglio più che bene il tuo Ste.

***

Credi nell’amore esiste

e se ci arrivi

vivrai la magica magnificenza esistenziale che è

la felicità.

Gianni Federici

***

La famiglia dei Coatti

si diverte come i matti.

Viaggiare è la sua passione

da Forlì fino a Lione.

Eccoci qui a Milano

dall’amico Giuliano.

Ogni posto è bello assai

se l’Amore dentro avrai.

Buon San Valentino

Ale, Enea, Tommy

***

Amis non c’è nessuno che lo sa quanta strada si farà. Intanto ci facciamo una magnata e una bella scorpacciata di buon cibo e allegria. E chi vuole essere lieto sia. Franca