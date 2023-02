San Valentino, messaggi d’auguri gratis sul Carlino

Il Resto del Carlino di Cesena riprende quest’anno una tradizione sempre particolarmente gradita dai lettori. Il 14 febbraio il nostro giornale pubblicherà gratuitamente tutti i vostri messaggi d’amore. Per inserire i vostri auguri scrivete una mail a [email protected] con oggetto ’Messaggio di San Valentino’ e un breve testo di alcune righe direttamente nel corpo della mail. E’ possibile allegare anche una foto ma solamente in formato jpeg. Si prega di evitare altri formati. Per maggiore chiarezza inserire anche la firma che si intende pubblicare al termine del messaggio.

I messaggi d’auguri devono pervenire in redazione entro le ore 12 del 12 febbraio. I messaggi che arriveranno oltre il termine non potranno essere pubblicati.