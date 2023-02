San Valentino, mille modi di dire ‘Ti amo’

La donna ideale non è quella che ti asseconda, ma quella che ti ribalta la vita, i sogni, le idee. Quella che ti fa vivere. Ecco tu sei questo per me... Mario Sono 11 anni che stiamo insieme, 10 anni che conviviamo e ancora 11 che ci amiamo, anche se delle volte non mi comporto come vorresti, ma ti amo tantissimo. Buon San Valentino amore Alessandro Mancini Amore indefettibile, tu non fai rumore. Tu riempi i vuoti e curi ogni dolore. Ora ci sei tu. Spengo la luce al mondo. Sauro Valzania Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. Buon San Valentino a noi. Lucia Carissima Loretta, il viaggio intrapreso il 6 settembre 1992 è ancora in corso, la meta è lontana e insieme ci arriveremo, come abbiamo detto allora mella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia per tutti i giorni della nostra vita. Stare insieme a te riscalda il cuore, moglie affettuosa, madre dolcissima, sempre presente a sostenere tutti noi ogni giorno. Vorrei tanto che potessi sentire il mio amore, il mio volerti bene nelle nostre diversità, la mia felicità ogni volta che ti vedo, forse due sole parole racchiudono tutto ciò,...