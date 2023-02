San Valentino, una cena in palio alla Ca’ de bè per il messaggio più bello

Domani il Resto del Carlino dedicherà una pagina alla pubblicazione dei messaggi d’amore dei lettori giunti in redazione in questi giorni. Tra i questi, gli autori dei tre messaggi d’amore più belli e appassionati (a giudizio della redazione) verranno premiati con una cena per due persone nei migliori ristoranti di Cesena e della nostra provincia.

Una coppia di premiati sarà ospite per la serata di San Valentino al ristorante Cà de Bè di Bertinoro (nella foto il titolare Simone Rosetti) che proporrà questo menu:Tagliere di salumi di Mora Romagnola dell’azienda agricola Zavoli; Crostino con radicchio brasato e crema di parmigiano; Gnocchi al sugo di coniglio e cardi; -Risotto, rapa rossa, cappero e ricotta salata; -Cartuccera agrodolce con verza e cavolo nero; Carciofo fondente, noci e zabaione salato; Dolce a scelta.

Altre due coppie saranno ospiti dei ristoranti ‘La Rocca’, in viale Mazzoni 14 a Cesena e ‘Luis’ a Bertinoro, in via Collinello Centro 541.

I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul giornale di domani. Potranno quindi telefonare direttamente ai ristoranti per accordarsi sulla cena gratuita messa in palio dal Resto del Carlino in collaborazione con i ristoratori di Confesercenti cesenate.