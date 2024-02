San Valentino Una dedica per dirsi "Ti amo"

Ecco tutti i vostri messaggi di San Valentino. Per due coppie anche il premio messo in palio dal Carlino insieme alla Confesercenti cesenate. I fortunati vincitori delle cene gratuite di questa sera per due persone sono stati selezionati a insindacabile giudizio della redazione. Si tratta di Debora che festeggerà al ’Michiletta’ di via Strinati ed Enrico che invece sarà ospite del ’Semplice’ in via Zeffirino Re.

Io e te. Un insieme finito.

da Irene per Gio

La famiglia dei Coatti

si diverte come i matti.

Viaggiare è la sua passione

da Forlì fino a Lione.

Eccoci qui a Milano

dall’amico Giuliano.

Ogni posto è bello assai

se l’Amore dentro avrai.

Buon San Valentino

Ale, Enea, Tommy

Ad un amore proibito, ma contraccambiato da tanti anni. Ti amo tanto Olga!

Claudio

Le rughe sul viso,non hanno scalfito il nostro amore,anzi è cresciuto con il passare del tempo. C’e’ un segreto, capire che è sempre possibile ricominciare e che l’amore può rinascere anche dalle macerie.Buon S.Valentino.

Da Valerio Marani

a Loretta Valzania

Per San Valentino voglio stupirti e così dopo quasi 50 anni di matrimonio ti invio questo messaggio: Senza di “Me” sei soltanto “ravigliosa”

Paolo Pierucci

Lì, nell’angolo più impensabile.....più imprevedibile, lì ti ho incontrata, lì è partito il mio cuore.... lì mi sei entrata dentro.... non c’è limite a ciò che sto provando.... Ti amo Serena C....

tuo Francesco

Ciccio, sei arrivato come un fulmine a ciel sereno e da quel giorno mi sono innamorata di Te! Mi innamoro ogni giorno,del tuo sorriso, dei tuoi occhi, di quello che divento accanto a te...ti scelgo ogni giorno! Quello che m interessa, e’ che tu viva Scegliendomi. Anche se sei arrabbiato,triste, che la giornata finisca e tu dica: Lei, non so perchè, ma lei. Mille volte Lei.

Tua Ciaciotta

Caldo o freddo, luce o buio, inverno o estate, giorno o notte, rumore o silenzio, salute o malattia, per te ci sarò sempre e per sempre

Da Cucciolo a Cucciola

Caro dolce Miky, San Valentino è AMORE… AMORE è sentire le farfalle allo stomaco… AMORE è una parola importante.. TU per me sei estremamente importante ed il nostro AMORE è per me, come una farfalla… Libero,colorato,leggero,gioioso,spensierato,delicato..da custodire come un tesoro prezioso! Ti amo!

Elena

Rima baciata alla donna amata

San Valentino, un evento carino

Un amore fedele, tra soffuse candele

Una cena tranquilla, lo sguardo che brilla

Un legame intenso, un desiderio immenso

Un rosso cuoricino, e un bel bacino

Una grande passione, per tanta attrazione

Un rapporto che dura, senza ogni misura

Lollo

Amore, per te “che se c’è un problema dici: ci sarà una soluzione” per te “che non pensi al domani prima che finisca l’oggi” per te “che ripeti :passa, certo che passa e subito mi fai sentire meglio” Poi arriva lo stupore inatteso, inaspettato, forte e gentile: questo è amore.

Lory

Le rughe sul viso non sono un segno dell’invecchiamento, ma di quanto il nostro amore sia sopravvissuto magnificamente al passare del tempo. Buon San Valentino Marinella.

Gamba

I nostri limiti, attraverso il carattere dell’altro, diventano pregi

Da Cucciola a Cucciolo

Stu core analfabeta

te lle purtato a scola

e se mparato a scrivere,

e se mparato a lleggere

sultanto ‘na parola

Ammore e niente cchiù.

Buon San Valentino ammor mi

Mary Rovito

Ho messo insieme tante parole eppure il testo è disordinato ma è normale perché questo è l’ effetto che tu fai a me ancora dopo ben 35 anni insieme: un tumulto di emozioni.

Un giorno per festeggiare.. . Io ti amo tutti i giorni dell’ anno!

Tu sei la bottiglia ed io l’ unico tappo per chiuderla e insieme shakeriamo questa vita rendendola spumeggiante.

Auguri amore mio.

Per Gianni da Silvana

50 anni di matrimonio e tutto come il primo giorno o quasi..un abbraccio all’amore della mia vita..

Walther e Marinella

Mi mancheresti anche se non ci fossimo mai conosciuti,ma il destino ha fatto si che quella richiesta di amicizia diventasse un grande amore, il nostro. Ti amo tantissimo mio moo

la tua Marcy

Mi chiedo continuamente come faccio a guardare il cielo, ammirare le stelle, sbirciare la luna, quando il solo tuo pensiero, irradia il mio viso di felicità Come posso cercare diamanti, quando guardo i tuoi occhi e mi perdo?

Mario

Oggi come ieri, come domani il tuo cuore lo porto con me,lo porto nel mio. Non me ne divido mai. Ti amo Silvana.

Renato Vicinanza

A.M.A. (le iniziali del nome di nostro figlio, scomparso prematuramente) a ricordarci quello che è il nostro destino. L’amore è per sempre e batte tutto, anche la morte.

Enrico per Valentina

Inizio così..perché tt i giorni so che leggi il giornale e capirai che sto parlando di te...Vitellino,domani saranno 40 anni di San Valentino insieme.anche se le vibrazioni e le farfalleallo stomaco non sono piùcome il 1giorno..l amore che ho per te ci sarà ..XS

la tua Gagina

Certe luci non puoi spegnerle♡

da Consu per Giancarlo

E’ la festa per tutte le persone,innamorati lo siamo stati sempre e lo saremo per sempre dell’ amore e della vita. L’ amore vive per un futuro di speranza.

Paolo Gabellini