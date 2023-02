Il 14 febbraio il Resto del Carlino dedicherà una pagina alla pubblicazione dei messaggi d’amore dei lettori. C’è tempo fino alle 12 di oggi per inviare un breve messaggio (e anche una foto in formato jpeg) all’indirizzo di posta elettronica [email protected] E’ necessario indicare nell’oggetto ‘messaggio di San Valentino’. I messaggi d’amore più belli e appassionati, a giudizio della redazione, saranno premiati con una cena per due persone in alcuni dei migliori ristoranti del Cesenate, in collaborazione con Confesercenti. Si prega di lasciare un recapito, indicando un numero telefonico nella mail. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul giornale del 14 febbraio.

Uno dei ristoranti che metterà in palio il succulento premio è la Pizzeria La Rocca, in viale Mazzoni 14 a Cesena che ha messo a punto un ghiotto menù per l’occasione composto da: crostini misti, cappelletti al formaggio di fossa, tagliata di scottona al rosmarino con patate al forno, mascarpone ai frutti di bosco con cialda croccante, compreso di vino (Sangiovese Scarabocchio della cantina Braschi)e acqua.

Una romantica cena verrà offerta anche al ristorante Luis a Bertinoro, in via Collinello Centro 541. La fortunata coppia potrà gustare un ricco pasto con varie portate, tra cui antipasto misto di crostone e bruschette, tagliatella al ragù, grgliata mista, patatone di Luis, dolce della casa, insieme a vino, acqua e caffè.