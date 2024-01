"San Vittore, barriere pericolose sul ponte dello svincolo dell’E45"

Il consigliere comunale leghista Fabio Biguzzi ha presentato un’interrogazione sui pericoli delle barriere sul ponte dell’E45 a San Vittore. "Non è la prima volta che denunciamo la scarsa attenzione dell’amministrazione comunale per le piccole frazioni" afferma Biguzzi. E prosegue: "Per mesi gli abitanti di via Vicinale Canelli, nella frazione di San Vittore, hanno lamentato la situazione di pericolo sul ponte dello svincolo in entrata ed uscita della SS3BIS (E45) sia per la mancanza dell’illuminazione pubblica, sia per il posizionamento sul ponte, in ambo i lati, di barriere new jersey che ristringono la carreggiata. Nell’area risiede circa una quarantina di abitanti, tra cui almeno dieci minori, che, per la mancanza di percorsi pedonali e/o ciclabili alternativi, non possono spostarsi in sicurezza a piedi o in bicicletta per recarsi e tornare da scuola o per andare alla più vicina fermata dell’autobus o nel centro di San Vittore. Mentre l’illuminazione, dopo una lunghissima attesa e diverse segnalazioni al Comune, è stata ripristinata in questi giorni, le barriere new jersey sono ancora sul ponte senza che ne sia stata motivata la ragione. Di qui, un’interrogazione a mia firma per sapere a chi si debba ascrivere la decisione di posizionare le barriere, quali ne siano le motivazioni e per quanto tempo durerà questo pericoloso inconveniente. Chiedo anche di conoscere quali iniziative urgenti si possano assumere per garantire e aumentare la sicurezza dei residenti".