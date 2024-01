San Vittore, dopo la nuova scuola elementare arriverà il nido

Si finisce col sindaco Enzo Lattuca che dopo aver tagliato il nastro della scuola elementare di San Vittore, pesca un libro dagli scaffali della biblioteca interna e si stravacca su un divanetto circondato dai giovanissimi alunni, a leggere una favola a voce alta. Perché anche chi amministra una città può prendersi il tempo per una buona lettura. E le letture fatte insieme ai bambini sono sempre buone. Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo plesso intitolato a Giovanni Pascoli che sorge nella frazione cesenate, a pochi passi dal vecchio edifico che nel prossimo futuro verrà demolito per lasciare posto a una palestra. La struttura appena tenuta a battesimo è innovativa, adeguata dal punto di vista sismico ed efficiente sul fronte energetico. Un’attenzione particolare è stata riservata all’estetica degli ambienti suddivisi su due piani: sette aule, ampie e dotate di dispositivi tecnologici utili alla didattica, quattro laboratori, una mensa, una biblioteca-teatro e una sala per gli insegnanti. "Proprio mentre i lavori di realizzazione di questo edificio procedevano - ha commentato Lattuca - nel corso di un incontro con il Consiglio di Quartiere è emersa la necessità di edificare, nell’ambito della stessa area, un nido d’infanzia, i cui lavori sono stati avviati alcune settimane fa. A seguire, arriverà anche la palestra. È questo un esempio di città che cresce all’insegna della conoscenza e del benessere dei nostri figli, ma anche di una comunità che lavora unita per raggiungere un risultato". I lavori hanno avuto inizio a febbraio 2022. Si tratta di un edificio a consumo energetico ‘quasi zero’ (cosiddetto Nzeb), di classe energetica A4. All’interno di ciascun locale è previsto il ricambio dell’aria con ventilazione meccanica controllata; temperatura, qualità dell’aria e illuminazione sono regolati automaticamente in base al numero di presenti. Inoltre è stato installato un impianto fotovoltaico che coprirà il fabbisogno di energia elettrica dell’edificio di almeno il 50%. Il costo è stato di 4 milioni di euro.

Luca Ravaglia