San Vittore, inaugurato il centro estivo Artexplora

A San Vittore è stato inaugurato il Centro Estivo Artexplora per Amadori, sono intervenuti Leila e Lara Cavalli, che guidano Artexplora, l’assessora Carmelina Labruzzo e Matteo Conti, direttore centrale marketing Amadori. Il centro è sold out sei settimane su sette con cento bambini partecipanti. Propone atelièr di sport, teatro, musica. Ospiti ogni settimana: artisti, scienziati, narratori, autori, archeologi, tra questi Claudio Cavalli, Anton Roca, Rossana Maggi, nomi riconosciuti a livello nazionale come l’evoluzionista Telmo Pievani.