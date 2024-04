Sandri si mette in ’Esposizione’ allo Spazio Marte

Canzoni dal suono essenziale e vero, per un lavoro molto sentito, "pieno di arrabbiature - dice - ma anche d’amore". Un ep di sei tracce, in uscita il prossimo 19 aprile per Pioggia Rossa Dischi: sarà possibile ascoltarlo in anteprima dal vivo questa sera, allo Spazio Marte, per un concerto intimo e denso di emozioni. Sul palco Sandri, apprezzato cantautore cesenate che in questa sua seconda fatica discografica sceglie di mettersi completamente a nudo, gridando a tutti la sua verità. L’ep, non a caso, si intitola ‘Esposizione’. Il concerto inizia alle 21, l’ingresso è a offerta libera.

c.b.