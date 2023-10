Sangiò compie tre anni. Aprì i battenti in piena pandemia

Tre anni vissuti intensamente: partito in piena pandemia, nel giorno in cui issava l’insegna, l’allora primo ministro Conte annunciava la chiusura per i pubblici esercizi, quindi un periodo a singhiozzo di apri-chiudi senza tanti preavvisi, aperti solo a pranzo in un locale che storicamente aveva visto solo il servizio serale di cena.

Dal via libera di maggio 2020 in poi Sangiò ha acceso i suoi fornelli tutti i giorni, pranzo e cena, a ritmo serrato diventando un punto di riferimento della ristorazione cesenate fregiandosi della collaborazione di tante cantine e aziende agricole locali, e di aver ospitato tanti personaggi,da Giorgione Orto e Cucina a Orietta Berti, Claudio Baglioni, Manuel Agnelli, Vittorio Sgarbi, Edoardo Raspelli.

Alla guida del Sangiò tre imprenditori romagnoli purosangue sempre presenti e operativi propongono una cucina che va dalla classica tagliatella al ragù a piatti un po’ più elaborati cercando di coniugare tradizione e innovazione. Oggi oltre al pranzo e alla cena organizza ‘E dop mezzdè’ in piazzetta Amendola con la colonna sonora di Radio Studio Delta e i suoi Dj Juri Maru e Marco Genesi.