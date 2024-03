Sanità, agire con urgenza può essere vitale

"Sei troppo impaziente, ma se proprio hai fretta, basta scucire un paio di mille euro e, voilà, la colonscopia te la fanno anche domani. Vuoi mettere la salute prima del denaro? E’ questo l’insegnamento prezioso che ti danno i dirigenti e i politici della nostra amata città, impegnati nelle loro diatribe elettorali e nelle loro carriere. Un abbraccio".

Caro Felice, sì, buttiamola sul ridere (riso amaro …) che, comunque, fa bene alla salute anche se il signor Santo in questo momento avrebbe bisogno di qualcosa di più di una risata. Un tempo di attesa di 16 mesi è, in ogni caso, contrario alla legge. A onor del vero però va sottolineato che il medico di base del signor Santo, a cui spetta la decisione sulla base dell’anamnesi del suo paziente, non ha prescritto alcuna urgenza e non è certo l’operatore del Cup che si prende una tale responsabilità, pur davanti ad un 86enne. Come sarebbe andata se ciò fosse stato evidenziato? Sette giorni fa ho avuto necessità di una radiografia (respiro affannoso e tosse convulsa): il mio medico mi ha girato una prescrizione d’urgenza alle 13,30. Alle 14,30 ero al Bufalini sotto i raggi x. Alle 15,30 avevo già il referto. Certo, una radiografia non è una colonscopia, ma l’urgenza ha un trattamento diverso anche in questo caso.