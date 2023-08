Sanità, gli errori medici costano cari: in Romagna 14,5 milioni di euro

Cesena, 19 agosto 2023 – Sì, anche i medici possono sbagliare. Ma a rischio c’è la vita o la sua qualità. Dunque, un errore praticato in ambulatorio o in corsia non può essere considerato soltanto un incerto del destino. Chi sbaglia, paga. Meraviglia solo per la sua consistenza, quindi, la somma che ogni anno la Regione Emilia-Romagna rimborsa alle Ausl per i risarcimenti (quelli superiori al valore di 250 mila euro, cifra entro la quale ne rispondono direttamente) dovuti ai pazienti vittime di errori sanitari. Ma al di là dell’entità – 33,5 milioni di euro in due anni che rispecchiano un trend solo in lieve diminuzione – ciò che desta qualche interrogativo in più è che quasi la metà di quel rimborso va all’Ausl Romagna: 14,5 milioni di euro. Ossia Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini rimborsano (o sbagliano?) quasi quanto Ferrara, Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza tutte insieme.

Come mai? Una domanda da girare alla dottoressa Donata Dal Monte, responsabile dell’Unità di Medicina Legale dell’Ausl Romagna.

"E’ una risposta difficile poiché molte delle pratiche che arrivano al risarcimento, e tante ce ne sono che vengono respinte poiché prive di consistenza, hanno tempi diversi, che si allungano di anni in caso di ricorso al tribunale. Se tutto va bene tra l’apertura e la chiusura della pratica passano da uno a tre anni. Non è detto, dunque, che i numeri che stiamo commentando si riferiscano a pratiche aperte negli ultimi due anni".

Cos’è che allunga i tempi della chiusura delle pratiche?

"In caso di effettiva esistenza del danno si cerca subito un accordo con la controparte. Poi ci sono i tempi della consulenza d’ufficio che può essere tranquilla o discussa nel tempo. Se non ci si accorda entra in gioco il tribunale e possono presentarsi anche vicende molto lunghe, fino a 7 o 10 anni. In questi due anni sono arrivate a definizione giudiziaria vicende del 2014 e 2013".

Quante sono ogni anno le richieste di risarcimento che i pazienti rivolgono all’Ausl Romagna?

"Apriamo in media 250 sinistri all’anno. Si va dai 1.239 del 2017, ai 1.038 del 2022. In media sono un quarto di quelli regionali".

Che entità hanno i risarcimenti?

"La maggior parte sono sotto ai 50 mila euro. Pochi tra i 250 mila e il milione e mezzo, pochissimi sopra a questa cifra. Ma ci sono".

Quali sono i settori della medicina maggiormente esposti alla richiesta di risarcimento?

"Non riguardano i decessi, che rappresentano una quota bassa, ma le lesioni personali. In cima ci sono i danni da parto e le lesioni ai neonati, segue l’area oncologica, ossia diagnosi ritardate, qualche volta legate ai programmi di screening. Tra quelli molto onerosi ci sono alcuni errori chirurgici. Peraltro è cresciuto negli anni il quantum di ogni singolo sinistro".

Mai capitato che fosse asportata l’appendice a chi doveva essere operato ad una gamba?

"No, non è la norma… Sono casi eccezionali. Mai verificatisi da noi".

Il medico risponde personalmente in caso di errore?

"No, ma c’è chi si tutela anche attraverso assicurazioni personali. Ma non è mai esposto a meno che non venga stabilita una sua colpa grave, valutata dalla Corte dei Conti, che di solito assolve. Dopo il fallimento di alcune assicurazioni la Regione, dal 2013, ha scelto di istituire un fondo per sostenere le Ausl quando il danno supera l’entità economica dei 250 mila euro".

E in caso di denuncia penale alla Procura a carico dei singoli medici?

"La stragrande maggioranza, ossia oltre il 90 per cento, finisce con l’archiviazione o l’assoluzione. Ma in caso di errore le vittime sono due, il paziente e il medico che è incorso nell’errore che, almeno inizialmente, va sostenuto psicologicamente. L’errore del resto avviene in un contesto, non sempre la colpa è del solo professionista".

Quanti si rivolgono prima all’Urp?

"In tanti e ci danno la conferma che, prima di tutto, i pazienti, che magari vivono le complicanze prevedibili di un intervento, vogliono essere ascoltati poiché si sentono abbandonati".