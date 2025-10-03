’Sanità bene comune’ domani in ricordo di Giovanni Bissoni

Cesenatico non dimentica Giovanni Bissoni, l’uomo che qui è stato sindaco negli anni Settanta e Ottanta, per poi ricoprire il ruolo di assessore regionale alla Sanità dal 1995 al 2010, e successivamente svolgere importanti ruoli a livello nazionale sempre in materia di sanità. Bissoni è scomparso il 4 ottobre 2023 all’età di 70 anni, a causa di un male incurabile, ma in questi due anni l’uomo "vive" grazie all’impegno delle tante persone che gli volevano bene e lo stimavano. Domani pomeriggio al teatro comunale, a partire dalle 16, a due anni dalla triste ricorrenza, si terrà l’iniziativa "In ricordo di Giovanni Bissoni - Sanità bene comune". Interverranno il sindaco Matteo Gozzoli, Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, l’ex presidente della Regione Vasco Errani, oggi presidente dell’Associazione Giovanni Bissoni, Renato Balduzzi, presidente del Comitato scientifico dell’Associazione Giovanni Bissoni, e Rosy Bindi, ex ministro della Sanità, ex ministro per le politiche per la famiglia, vicepresidente della Camera dei deputati e presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018, anch’essa membro dell’Associazione Giovanni Bissoni. Nell’intenzione degli organizzatori, sarà un momento di condivisione, per ricordare insieme la figura ed il contributo di Giovanni Bissoni, attraverso testimonianze e immagini di chi lo ha conosciuto da vicino. L’ex sindaco di Cesenatico, il quale fu all’epoca anche il più giovane sindaco d’Italia, non avrebbe sicuramente voluto un momento grigio e di tristezza per ricordarlo, così, al termine degli interventi delle autorità e delle persone a lui care, si terrà anche un momento conviviale, per ricordare Bissoni come a lui sarebbe piaciuto, quindi anche con un sorriso.

g.m.