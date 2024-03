Sanità, investimenti per restare ‘eccellente’

Gentile Mirella, temo che la sua diagnosi sia corretta. Rimarcare ad ogni passo che la nostra sanità è tra le migliori al mondo, ha punte di eccellenza eccetera eccetera, è corretto e doveroso. Ma quando diventa una litania, rischia di nascondere l’andamento di una parabola che si abbassa in maniera preoccupante. Mancano medici, per errori di programmazioni e politiche scriteriate. Mancano infermieri: "In questo momento storico – evidenzia la nota di un sindacato di categoria – l’amara evidenza legata alla grave carenza di infermieri, da noi denunciata con cifre che oscillano dalle 175mila alle 220mila unità, ci racconta più che mai di una sanità che rischia di colare a picco, a causa della disorganizzazione delle strutture ospedaliere". Per i sanitari che combattono in trincea è sempre più difficile essere ‘eccellenti’ ed efficienti. "La politica, ed è questo che ci preoccupa maggiormente, ‘brancola ancora nel buio’ e stenta a trovare soluzioni adeguate alla cronica carenza di personale infermieristico" dicono ancora i sindacati. Servono soluzioni organizzative all’altezza dei tempi, non c’è dubbio, ma anche investimenti che tengano il passo con l’inflazione e con le esigenze della tecnologia. La sanità pubblica deve essere una priorità se l’Italia vuole rimare un paese civile.