Sanità pubblica, il ruolo centrale dei medici di base

Milella prosegue citando Gaudio che dice: ‘Avremo una debacle completa sulla sanità pubblica’ e le attese al Pronto soccorso saranno ancora più lunghe. "Il dr. Gaudo – prosegue Milella – mi permetta un’osservazione che riguarda i medici di base da lui rappresentati. Perchè non vanno più nelle case dei loro assistiti se stanno male? perchè spesso è difficile anche parlare per telefono? Proprio il loro intervento a casa, potrebbe non rendere necessario il pronto Soccorso". "Io credo che, se questo governo porrà al primo piano la salute dei suoi governati e se i medici di base saranno più vicini ai loro assistiti, le cose potranno migliorare. Altrimento sarà come negli Usa: se si va in uno studio medico o in un ospedale,per primo viene richiesta la carta di credito, che viene rigorosamente controllata, e poi si parla della salute. E’capitato a me. E chi non ha soldi o carte non capienti, che Dio gliela mandi buona".

Gli allarmi sul futuro nero della sanità pubblica arrivano ormai da più parti. Anche dagli stessi partiti che, in diversi schieramenti, hanno governato nell’ultimo ventennio. Dunque sarebbe auspicabile un impegno comune per aumentare gli investimenti e razionalizzare le spese (tagliare gli sprechi, non i servizi). Altrimenti, come osserva Milella, c’è lo scenario di una sanità sempre più privatizzata certo non alla portata dei cittadini comuni.