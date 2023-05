Sanliscio, c’è anche la madre di Sabrina Ferilli

Al Festival di SanLiscio, Gatteo Mare ha ospitato numerosi gruppi e circoli di appassionati di danza e musica da tutta Italia e anche da oltre confine. Tra questi, il circolo anziani di Fiano Romano, con la sua presidentessa Ida Fatigati, mamma dell’attrice romana Sabrina Ferilli. Ida ha alloggiato all’hotel Frontemare Beach, gestito da Matteo Pivato. L’accoglienza romagnola, il buon cibo, la simpatia e l’ottima musica in piazza, hanno accompagnato la signora Ida e le sue amiche in questo week end che, a detta delle signore di Fiano Romano, non sarà l’ultimo a Gatteo.