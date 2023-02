Sanremo, griffe sammauresi ai piedi dei Vip

di Maddalena De Franchis

Canottiere della salute, reti metalliche, tripudio di shorts, collant smagliati e addirittura ciabatte: sul palco dell’Ariston si è visto davvero di tutto, essendosi miseramente sgretolati i tabù di eleganza e buon gusto che un tempo dominavano la kermesse.

Non resta che aggrapparsi ad alcuni baluardi intangibili, come le scarpe del distretto di San Mauro Pascoli: per l’intera durata del festival hanno fatto bella mostra di sé ai piedi di tante celebrities.

La scelta, premiata da critici e addetti ai lavori, è l’ennesima conferma del prezioso patrimonio di competenze custodite dal distretto, nonché della sua capacità di rinnovarsi nel tempo, coniugando tradizione e innovazione.

Parlando del gran finale – serata che ha polverizzato i precedenti record di ascolti, arrivando al 66% di share - diversi artisti calzavano i ‘big’ del distretto: a cominciare dalla co-conduttrice Chiara Ferragni, che ha completato i suoi quattro abiti-manifesto (firmati dalla maison Schiaparelli) con décolleté e sandali di Giuseppe Zanotti. Anche le sneakers dello stilista sammaurese hanno spopolato ai piedi degli uomini: sabato sera le indossava il giovane Lazza, secondo classificato con la sua ‘Cenere’.

Venerdì, in occasione della serata cover, erano stati J-Ax e Dj Jad, le due anime degli Articolo 31, ad abbinarle a una tuta di Iceberg: J-Ax le indossava addirittura in versione bicolore, rosse a destra e bianche a sinistra.

Ancora sneakers di Zanotti per Lda (pseudonimo di Luca D’Alessio, figlio del più celebre Gigi). La conduttrice del ‘Prima festival’ Andrea Delogu ha optato, invece, per vari modelli delle calzature Casadei: nei tanti post su Instagram, la Delogu (‘andrealarossa’ per i suoi 579mila follower) non ha mancato di ringraziare Arianna Casadei, fresca di nomina come amministratrice delegata del gruppo.

Passando dalle scarpe agli abiti, una menzione è d’obbligo, infine, per il giovane cantante Gianmaria: per la finale, così come per il suo debutto a Sanremo, ha indossato un completo Msgm, disegnato per l’occasione dal longianese Massimo Giorgetti, stilista e fondatore del marchio.

Essenziale ed elegante, totalmente nero, il completo è risultato tra i più apprezzati nelle ‘pagelle ai look’ assegnate dagli esperti di moda e costume.