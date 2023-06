Sansavini porta a Cesenatico le vite dei migranti

di Giacomo Mascellani

Cesenatico ospita uno dei più importanti appuntamenti culturali dell’estate in riviera. È la mostra ‘Tour Operator’ di Massimo Sansavini, che sarà inaugurata sabato nei saloni del Museo della Marineria. L’esposizione è centrata sulle opere realizzate con il legno degli scafi delle barche dei migranti e torna in Emilia-Romagna, per l’ultimo appuntamento di un percorso iniziato nel 2016 e che oggi può contare sul prestigioso alto patrocinio del Parlamento Europeo firmato dalla presidente Roberta Metsola. Il progetto nasce per raccontare le migrazioni, per diventare didattica per le scuole su questo tema di grande attualità, per tessere relazioni con i migranti di seconda generazione e anche per essere, appunto, una iniziativa espositiva itinerante. Sansavini è l’unico artista ad aver ottenuto l’autorizzazione dal Tribunale di Agrigento per entrare nel cimitero delle barche di Lampedusa. Qui accanto ai molti scafi, ormai abbandonati, sono rimasti tanti oggetti personali che hanno accompagnato i viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo, di cui sono state protagoniste migliaia di persone fra bambine, bambini, donne e uomini, alla ricerca di un futuro migliore. Il legno prelevato dalle imbarcazioni abbandonate è stato trasformato dall’artista in sculture che raccontano i singoli naufragi. A ricordarceli il titolo dell’opera, che è la data in cui è avvenuto il disastro. Il percorso espositivo è arricchito da immagini, video e pannelli informativi, per aiutare il visitatore a comprendere meglio il complesso mondo delle migrazioni.

La mostra, visitabile al Museo della Marineria di Cesenatico fino al 10 settembre, offre anche l’occasione per conoscere meglio un artista e scultore romagnolo molto apprezzato. Massimo Sansavini, 62 anni, originario di Forlì, dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, si è specializzato in tecnologia del legno e nell’utilizzo di resine industriali applicate all’arte. Dal 1999, su invito del direttore della Biennale d’Arte di San Paolo del Brasile, ha trascorso tre anni in Brasile per creare sculture, esposte al "Museo Brasileiro da Escultura" di San Paolo, all’Ambasciata Italiana a Brasilia, al Mce Museu di Porto Alegre e al Museu Nacional de Belas Artes di Rio de Janeiro, anche per volontà dell’architetto Oscar Niemeyer conosciuto a Rio. In carriera Sansavini ha realizzato varie scenografie per la Rai tra cui l’oroscopo di Paolo Fox presente in televisione da oltre 14 anni. Nel 2004 è stato presente nella mostra da Picasso a Botero a cura di Vittorio Sgarbi e Giovanni Faccenda. Massimo Sansavini ha disegnato anche collezioni di moda per Enrico Coveri.