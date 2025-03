Santa Agnese, gestione dipendenti nel mirino

Cosa c’è dietro la denuncia-querela per presunte manipolazioni dei dati relativi alle presenze sul lavoro e agli orari dei dipendenti presentata dal presidente di Terme Santa Agnese, Enrico Camillini, e resa pubblica dal sindaco Enrico Spighi? Se lo chiedono in molti a Bagno di Romagna e non solo. Tra questi c’è Cesare Polidori, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Valle del Savio. "La reazione stizzita e nervosa del sindaco di Bagno di Romagna allo scandalo legato alle Terme di Sant’Agnese dimostra la grande difficoltà del primo cittadino sul tema in questione" scrive all’inizio di un comunicato nel quale ricapitola la vicenda evidenziando "le ore e ore passate in commissione e in Consiglio Comunale a discutere della vicenda, le interrogazioni e i solleciti fatti nella scorsa legislatura dal Consigliere Alice Buonguerrieri nel pressoché silenzio della stampa".

Le difficoltà del consiglio d’amministrazione di Terme Santa Agnese e dell’Amministrazione comunale, che ne detiene il 68% delle quote azionarie, sono evidenti. Infatti l’Ispettorato provinciale del lavoro ha sanzionato l’azienda per irregolarità nella gestione del personale per 227.000 euro, in parte già pagate, e poi ha ricostruito la carriera di numerosi dipendenti rilevando che i pagamenti delle loro prestazioni lavorative non erano regolari e certificando crediti arretrati per oltre 200.000 euro. Per cercare una via d’uscita da questa situazione che potrebbe mettere a rischio il futuro di Terme Santa Agnese, i cui bilanci sono già gravati da un indebitamento milionario, gli amministratori del complesso termale chiederanno un incontro con la direzione dell’Ispettorato del lavoro.

Che la gestione del personale di Terme Santa Agnese sia sempre stata un po’ ‘fatta in casa’ lo confermano dipendenti e sindacati: fino al 2021 c’era una ‘banca delle ore’ che prevedeva il recupero delle prestazioni straordinarie con un meccanismo disutibile, non confermata quando fu nominato l’amministratore delegato Alfredo Piccoli che teneva i contatti con gli uffici della Confcommercio ai quali era stata affidata la compilazione delle buste paga (recentemente l’incarico è stato revocato e affidato allo studio di consulenza del forlivese Massimo Balzani).

Giovedì prossimo alle 18 ci sarà una riunione della commissione consiliare che si è già occupata di Terme Santa Agnese: si prevede un acceso confronto politico: i consiglieri di centrodestra e centrosinistra, uniti nelle critiche al sindaco Enrico Spighi, alla sua giunta e agli amministratori di Terme Santa Agnese, stanno affilando le armi.