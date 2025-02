"Santa Agnese, un’azienda in buona salute"

Non piace al consiglio d’amministrazione delle Terme Santa Agnese (Enrico Camillini, presidente, Luca Betti e Alessia Rossi. consiglieri, tutti nominati dal sindaco Enrico Spighi) che si parli della ‘loro’ azienda: quando se ne discute in commissione consiliare la convocazione è in seduta segreta, e invece di parlare con noi, come abbiamo chiesto ricevendo uno sgarbato diniego, si affidano a una lunghissima lettera nella quale il Resto del Carlino non viene neppure citato, ma indicato come "certa stampa locale che fornisce informazioni parziali e conclusioni fuorvianti e non veritiere con grave danno di immagine alla società e a tutte le persone che, a vario titolo, contribuiscono alla sua crescita quali i dipendenti; i collaboratori, i soci e l’organo amministrativo".

Nel mirino del cda di Sant’Agnese (spa controllata dal Comune di Bagno di Romagna col 68% delle azioni) c’è l’articolo pubblicato il 5 febbraio col titolo ”Sant’Agnese, gli interessi si ‘mangiano’ gli utili“; ma anziché contestare le cifre da noi riportate (desunte dai bilanci pubblicati nella sezione ‘amministrazione trasparente’ in fondo al sito internet dell’azienda) riportano altri dati per dimostrare "che la società, contrariamente alle allarmistiche e infondate ricostruzioni diffuse da alcuni organi di stampa, gode di ottima salute ed è perfettamente in grado di affrontare tutte le problematiche già evidenziate con la necessaria serenità e sotto tutti i punti di vista". Tutte cose che sul Carlino non c’erano.

In realtà noi ci siamo limitati ad analizzare i bilanci degli ultimi nove anni, sottolineando che c’è una forte esposizione debitoria relativa a un mutuo contratto in precedenza per acquistare dal Comune il Padiglione delle Fonti e un altro, più recente, da un milione per disporre della liquidità necessaria ad affrontare la difficile situazione causata dal Covid. A pagina 2 (stato patrimoniale) del bilancio chiuso al 31.12.2023 alla voce ‘debiti’ si legge che quelli esigibili entro l’esercizio successivo erano 1.731.496 euro. in aumento rispetto all’anno precedente (1.630.845), mentre quelli esigibili oltre l’esercizio successivo erano 2.349.172, in diminuzione (erano 2.613.968). In totale, quindi, i debiti al 31.12.2023 ammontavano a 4.080.868, in diminuzione rispetto al 2022 (4.244.813). Il totale dell’attivo circolante è di 2.705.260, in aumento rispetto all’anno precedente (2.6123.705).

Nella lettera, inoltre, non si fa cenno alle sanzioni dell’Ispettorato del lavoro e ai crediti riconosciuti a molti dipendenti che, stando alle voci che circolano, impedirebbero interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e impianti.