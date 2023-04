Santa Croce, torna la festa più antica

di Ermanno Pasolini

A Savignano torna l’antichissima festa di Santa Croce in borgo San Rocco, la più grande religiosa della città, tornata in auge nel 1972, con programma religioso e ricreativo, organizzata dal comitato e dalla parrocchia di Santa Lucia. Nella cinquecentesca chiesa di San Rocco domenica 30 alle 11 messa comunitaria e festa delle famiglie; lunedì 1 maggio alle 18 rosario e vespri e alle 19 messa; martedì 2 alle 18 rosario e vespri e alle 19 messa; mercoledì 3 alle 17 messa solenne presieduta dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi; alle 18 processione per la vie del paese con il crocifisso miracoloso presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, alle 19 meditazione e benedizione eucaristica.

Uno dei momenti più attesi della festa, è sempre stata la processione pomeridiana del 3 maggio quando da tempo immemorabile viene portato a spalla dai fedeli per le vie della città il grande crocefisso in legno d’ulivo risalente al 1200, al quale nei secoli sono stati attribuiti molti miracoli. Esiste una tradizione-leggenda che suggestiona ancora fedeli e non. Durante la processione se il tempo è bello tutto andrà bene per un anno. Se piove o ci sono altri motivi plausibili e il Crocifisso non può essere portato in processione, ci saranno invece guai grossi per la Chiesa.

I nonni raccontano che nel secolo passato e in quelli precedenti il Crocifisso di San Rocco è stato bagnato poche volte dalla pioggia e quando addirittura non è potuto uscire dalla chiesa ci sono stati lutti e guerre.

L’ultima "bagnata" l’ha subita il 3 maggio 1981. Dieci giorni dopo, il 13 maggio, l’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Per due anni non è potuto uscire per i veti alle processioni e sono stati due anni terribili per virus e guerra. Dice il parroco don Piergiorgio Farina: "La preghiera al Crocifisso non vuole essere scaramanzia, ma affidarci in questo tempo così difficile al Signore della vita". Domenica festa delle famiglie con attività per i bambini; lunedì 1 maggio dal mattino all’Emporio Bislacco festa della birra artigianale lungo via Mura e sotto il ponte romano, musica live, birre agricole, gastronomia km. 0; dalle 15 estemporanea di pittura a cura dei ’Pittori della Pescheria Vecchia’; artisti di strada con la compagnia Lannutti & Corbo, ’Tan-Go’ dall’Argentina; ’All’incirco varietà’ comicità, magia, acrobazia, poesia e follia; la truccabimbi Arianna Barlini; alle 21 spettacolo musicale con Sergio Casabianca e Le Gocce. Lunedì 2 alle 20 ’Cameina per chi non può’, pasta party e premiazione delle scuole più numerose. Mercoledì 3 alle 21 spettacolo musicale con I Caiman il gruppo argentino più famoso in Italia.