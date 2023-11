Santa Lucia, entrate cresciute di 33mila euro

Fra i tanti argomenti all’ordine del giorno del consiglio pastorale della Comunità di Santa Lucia, il più importante è stato sicuramente quello riguardante la situazione economica, con la presentazione da parte del parroco don Pier Giorgio Farina del rendiconto definitivo del 2022, messo a confronto con quello del 2021.

Quello che balza subito all’occhio è stato l’aumento delle offerte per questue domenicali, benedizioni pasquali, candele votive, con un’entrata di 70.019 euro a fronte dei 59.803 del 2021. Il totale delle entrate ordinarie è stato di 187.751 euro contro i 154.996 dell’anno precedente con un aumento di 33mila euro, grazie anche al raddoppio dell’incasso della casa vacanze di Campamoli passato da 30.900 a 68.994 euro.

In calo, invece, le entrate straordinarie passate da 10.905 a 6.585 euro. In aumento le uscite ordinarie da 161.814 a 181.100 euro a causa dell’aumento di bollette, imposte e tasse. In forte calo le uscite straordinarie passate da 22.586 a 7.282 euro. In totale l’avanzo di bilancio è passato da -16.760 a +11.489 euro, mentre il totale dell’esposizione debitoria è diminuito passando da 176.002 a 141.847 euro, nonostante 36mila euro di mutuo.

Ha detto don Farina: "Nel bilancio non sono comprese le donazioni effettuate dai fedeli per il restauro della collegiata di Santa Lucia, che hanno completato l’abside e le otto cappelle laterali. Manca la parte dell’ingresso e il soffitto e spero nel buon cuore dei fedeli perchè ci vorrebbero ancora 150mila euro per completare questo monumento".

Sono stati discussi anche il programma delle domeniche dell’Avvento che precedono il Natale, la Fiera di Santa Lucia del 13 dicembre, i 100 anni dell’Azione Cattolica a Savignano. Ha continuato don Farina: "L’attività del teatro Moderno sta andando avanti molto bene, con oltre il doppio delle presenze degli altri anni e ci sono molti giovani durante le conferenze e per i film. Durante la serata con Roberto Mercadini abbiamo raccolto 690 euro già inviati alle Cucine Popolari di Cesena come voluto dallo stesso Mercadini. Avremo anche il ritorno del cartellone degli spettacoli nel teatro Moderno. Vorrei riprendere a proiettare i film al sabato sera e la domenica".

L’ex sindaca Elena Battistini e oggi presidente della Caritas Rubicone ha aggiunto: "Ha avuto successo l’iniziativa ’Adotta una tomba’ in quanto nei cimiteri abbiamo oltre cento tombe abbandonate perchè non ci sono più parenti oppure abitano lontani e non possono venire. Tante persone hanno provveduto a portare fiori e a pulire".