Santa Maria del Monte. Accordo triennale per la valorizzazione dell’abbazia

La valorizzazione culturale dell’Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte è al centro di un accordo di collaborazione triennale all’insegna della sussidiarietà tra Comune di Cesena e

Associazione di promozione sociale ‘Società Amici del Monte’. "L’accordo – sottolinea una nota dell’amministrazione comunale – promuove e incentiva la realizzazione delle attività culturali oggetto della proposta progettuale ricevuta dall’Associazione, prevedendo l’erogazione di un contributo pari al 70% dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, per un importo massimo annuale di 3 mila euro".

La sottoscrizione, che avverrà nei prossimi giorni, concluderà un percorso iniziato con l’emanazione di un avviso pubblico per la selezione di un progetto di valorizzazione culturale dell’Abbazia per il periodo 2025-2027, attraverso la presentazione di proposte di programmi per attività ed eventi da sottoporre alla valutazione del Settore Biblioteca e Cultura. Risultando idoneo e rispondente agli obiettivi posti, è stato accolto il progetto a firma dell’Associazione di promozione sociale ‘Società Amici del Monte – Cesena è stato accolto per essere poi attuato nel corso del prossimo triennio, già a partire dall’estate..

"L’Abbazia di Santa Maria del Monte – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – rappresenta uno dei luoghi più importanti e più cari alla comunità cesenate. Dal punto di vista spirituale, storico, artistico e paesaggistico, il complesso benedettino, fin dalla sua nascita intorno all’anno 1000, è stato un indiscusso punto focale del territorio e ancora oggi, a distanza di un millennio, continua a rivestire un ruolo centrale per la nostra città, grazie anche alla sapiente e dinamica guida del nuovo abate dom Mauro Maccarinelli. Dal punto di vista culturale, l’Abbazia, al di là del preziosissimo patrimonio che rappresenta e che custodisce, a partire dalla straordinaria collezione di ex voto, ma senza dimenticare la quadreria e la biblioteca, si presta ad ospitare eventi e iniziative in grado di attirare cittadini e turisti, valorizzando il luogo, rafforzandone la funzione di bene comune e favorendone lo sviluppo come centro identitario".

"Con questo accordo triennale – prosegue l’assessore – intendiamo esattamente andare in questa direzione, sostenendo – in uno spirito di sussidiarietà – il prezioso lavoro di un’associazione che da oltre 65 anni ha fatto del servizio al Monte la sua ragione di vita. A questo proposito, desidero esprimere un sentito ringraziamento al presidente Filippo Panzavolta, al suo predecessore Luciano Almerigi, e a tutte e tutti i volontari della ‘Società Amici del Monte’".

E sempre a proposito di valorizzazione dell’Abbazia, nella mattinata di sabato scorso l’abate dom Mauro Maccarinelli, insieme agli Assessori Camillo Acerbi e Lorenzo Plumari e ai rappresentanti della ‘Società Amici del Monte’, ha accolto i presidenti dei quartieri Cesuola, Ilenia Minotti, Centro Urbano, Aldina Baldacci, e Fiorenzuola, Massimo Pipitone, per illustrare loro le bellezze del luogo e le prossime attività in programma, al fine di consolidare ulteriormente la relazione che intercorre tra l’Abbazia stessa e i territori a lei più prossimi.