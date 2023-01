Santa Maria Goretti, assegno da 5mila euro per un Natale posticipato

I volontari dell’associazione ’La Magica Notte’, insieme ai responsabili della scuola d’inglese ’Easy English Cesenatico’, hanno consegnato alla parrocchia di Santa Maria Goretti un assegno di 4.494,63 euro, frutto dell’iniziativa natalizia ’Christmas Carols’. All’importo hanno contribuito anche i proventi della festa dell’antivigilia organizzata in piazza delle Conserve il 23 dicembre dai ’Lupi di Liberio’ e dal comitato di Cesenatico della Croce Rossa, con la collaborazione della Proloco del Monte e dalla stessa associazione ’La Magica Notte’.

L’unione fa dunque la forza e la somma raccolta sarà utilizzata per aiutare alcune famiglie di Cesenatico che stanno vivendo un momento di forte difficoltà. Alla fine delle festività di Natale, capodanno ed Epifania, uno dei più bei segnali è stata la ripresa senza restrizioni di iniziative che sono l’espressione del cuore pulsante di una città dove i cittadini e gli imprenditori si sono sempre mostrati disponibili ad aiutare le persone meno fortunate, in particolare le famiglie con bambini, nei confronti delle quali la Caritas e le parrocchie rappresentano delle vere e proprie luci nel buio. Queste luci però vanno alimentate ed in tal senso ’La Magica Notte’, i ’Lupi di Liberio’, la Croce Rossa e la Proloco del Monte, hanno saputo dare una risposta concreta e significativa.

Il centro di Cesenatico con il Presepe della Marineria, gli eventi sul porto, i ristoranti ed i locali caratteristici del borgo marinaro, hanno vissuto importanti momenti di festa e di benessere. L’obiettivo è far si che questo benessere non lasci indietro nessuno, a partire da coloro che hanno serie difficoltà a fare la spesa e a pagare le bollette e che vanno aiutati.

Giacomo Mascellani