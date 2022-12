Santafrika volerà nel suo paese

di Annamaria Senni

Volerà sull’isola di Manda, in Kenya, la mostra fotografica Santafrika, ideata dall’esperta di moda e beauty Barbara Braghittoni di Sant’Era di Cesenatico e dalla visual designer Sabrina Poli, ravennate. Il progetto nato in Kenya nel 2019 dalla passione per la moda di Barbara Braghittoni, parrucchiera con negozio sul porto canale di Cesenatico a Ponente, pone al centro dell’attenzione il dialogo tra il nord e il sud del pianeta, espresso tramite l’unione di moda, ambiente e modelli europei e africani.

Una selezione di fotografie, stampate su alluminio e scattate da Sabrina Poli, hanno come protagoniste giovani donne keniane vestite con abiti couture di stilisti nordici di fine secolo, calate nell’ambiente puro e naturale delle bianche spiagge di Wattamu. L’idea di Barbara Braghittoni di Sant’Era è quella di unire gli opposti di due delle sue passioni, ovvero il rigore concettuale di stilisti come Martin Margiela e l’amore per l’anima autentica del Kenya, luogo in cui l’artista ha vissuto intorno alla metà degli anni Novanta.

"Abbiamo fatto un casting con queste bellissime ragazze africane - dice Barbara Braghittoni - ovviamente le abbiamo pagate. Sono ragazze comuni che abbiamo fermato per strada, ragazze povere, che difficlmente si vestono con abiti eleganti. Al di là delle bellissime foto scattate, la cosa più emozionanate è stata vedere le ragazze così fiere di essere vestite e truccate. Per le strade di Wattamu, in Kenya, le abbiamo avvicinate e abbiamo proposto loro di collaborare con noi. Le giovani ragazze si sono sentite protagoniste, fiere di indossare abiti eleganti e di avere un truccatore e un acconciatore tutti per loro. Erano davvero contente di farsi vedere così belle dalla gente del posto".

"Poi è scoppiata la pandemia - continua Barbara Braghittoni - e le foto sono rimaste in valigia. La primavera scorsa abbiamo pensato che fosse giunto il momento di permettere a queste foto e a queste belle ragazze africane di essere ammirate. E così abbiamo tenuto una mostra a Roma per quattro mesi. E ha avuto un scucesso strepitoso".

Santafrika, la mostra fotografica, sarà esposta in Kenya l’8 marzo al Bluempire Cottage nell’arcipelago di Lamu, e lì rimarrà fino al 31 marzo. Il Bluempire Cottage è una suggestiva casa totalmente organica ed ecosostenibile situata su una splendida spiaggia. La mostra verrà inaugurata lì e poi altre fotografie verranno esposte al Peponi hotel e nella boutique Aman, tutte location della costa nord del Kenya, raggiungibili spostandosi con i tradizionali dow (imbarcazioni a vela) oppure in sella agli asini e naturalmente a piedi.

"A maggio - continua Barbara Braghittoni - parteciperemo, su invito, al festival della fotografica di Torino per esporre la mostra Sant’Africka. Ora le foto sono esposte al ristorante Casa 12 sul porto canale di Ponente in via Armellini 12".