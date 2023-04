Sant’Agnese, cura di bellezza terminata

di Gilberto Mosconi

Taglio del nastro alle terme di Sant’Agnese di via Fiorentina per l’inaugurazione della rinnovata e riqualificata area beauty, sala fitness e centro riabilitativo, che le bimillenarie terme di Bagno di Romagna propongono dalla corrente stagione, dopo un accurato lavoro di rifacimento e ristrutturazione degli spazi e un allestimento sapiente degli ambienti con tecnologie d’avanguardia, mettendo altresì in connubio modernità e antiche radici.

Presenti alla cerimonia d’inaugurazione, per l’Amministrazione comunale di Bagno (possiede circa il 70% delle azioni) il vicesindaco Enrico Spighi, il presidente del Cda di Terme S.Agnese Spa, Enrico Camillini, la consigliera Alessia Rossi, il presidente di Confcommercio di Bagno Giuseppe Crociani, il medico specialista in Idrologia termale Ivan Garzia, il responsabile dei lavori architetto Paolo Marcelli oltre a vari collaboratori della struttura. Tante le novità nei tre reparti sottoposti ad accurata riqualificazione e ammodernamento. Impossibile citarle tutte. Per fare cenno ad alcune, nell’esclusiva area beauty vengono proposte, fra le altre, tecnologie di ultima generazione per la biorivitalizzazione cutanea di viso e corpo. Fiore all’occhiello delle novità sarà la nascita della Tessera club terme di Sant’Agnese che dall’1 giugno potrà essere acquistata presso la Reception termale. Tornando agli interventi di restyling, un’elegante e attrezzata sala fitness è a disposizione con moderne attrezzature cardio e pesi, accessibile anche ai clienti esterni, con attività organizzate da professionisti qualificati per aiutare a ripristinare e migliorare la mobilità e la fisicità corporea con riattivazione motoria globale dedicata a tutti coloro che svolgono attività sedentarie e terza età, e con Allenamento total fitness che propone attività di rinforzo e tonificazione globale per il raggiungimento di una migliore mobilità e di un generale benessere psicofisico. Sottolinea la direzione di Thermae Santa Agnese (Hotel a 4 stelle e dimora storica, Terme, Centro Salute e Benessere): "Perfetto accordo tra acqua termale e fisioterapia, il centro riabilitativo e idro chinesiterapia delle terme Sant’Agnese è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. E’ dotato di palestra attrezzata, di piscina con acqua bicarbonato alcalina e solforosa e di moderne apparecchiature elettromedicali. Offre percorsi riabilitativi ed unici che, tramite la terapia manuale e l’esercizio terapeutico, ripristinano la funzione fisiologica del paziente ed il consolidamento dei risultati ottenuti per un corpo in salute e in armonia".