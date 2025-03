"Sant’Agnese, dopo la denuncia il clima aziendale non peggiori"

Dopo la presentazione di una denuncia-querela a carico di ignoti per la manomissione dei dati del sistema informatico che registra le presenze dei lavoratori delle Terme di Sant’Agnese, interviengono i sindacati Filcams Cgil Forlì-Cesena, Fisascat Cisl Romagna e Uiltucs-Uil Cesena con una nota. Il caso è esploso martedì quando il sindaco di Basgno di Romagna Enrico Spighi ha annunciato la presentazione della denuncia-querela da parte di Enrico Camillini, presidente del consiglio d’amministrazione dell’azienda termale controllata dal Comune (possiede il 68% delle azioni).

"In riferimento agli articoli emersi sulla stampa in questi giorni, come organizzazioni sindacali Filcams Cgil Forlì-Cesena, Fisascat Cisl Romagna e Uiltucs Uil Cesena, tengono a evidenziare che proseguiranno nel sostengo ai lavoratori come già avvenuto in precedenza sulle vicende relative all’intervento ispettivo relativo agli anni 2019-2021ed ai suoi sviluppi. In merito alle dichiarazioni, lette a mezzo stampa, di Terme Sant’Agnese nelle quali si annuncia pubblicamente il deposito di una querela-denuncia nei confronti di un gruppo di lavoratori rispetto a delle presunte modifiche manuali dei dati delle timbrature, non possiamo che avere profondo rispetto della Magistratura e attendere l’esito di tale esposto affinchè sia fatta piena chiarezza nell’interesse di tutte le parti in causa. Auspichiamo che quanto emerso in questi ultimi giorni non determini un inasprimento del clima aziendale e che l’attività lavorativa prosegua in maniera proficua, corretta e trasparente tra la direzione aziendale e le lavoratrici e i lavoratori, che da sempre si sono prodigati per la crescita e il benessere dell’Azienda. Confidiamo che quanto sta accadendo non peggiori in nessun modo la qualità dell’offerta turistica nella stagione termale che si sta aprendo in queste settimane".